George Clooney her şeyi bırakıp çiftliğe yerleşti! Traktör sürüp toprakla uğraşıyor

Hollywood’un yıldız ismi George Clooney, kırmızı halıları geride bırakarak eşi Amal ve ikiz çocuklarıyla birlikte Fransa’daki çiftliğinde sakin bir yaşam sürüyor; ünlü oyuncu traktör kullandığını bile söylüyor.

Hollywood’un en ünlü yıldızlarından George Clooney, şehir hayatını geride bırakarak Fransa’daki çiftliğinde sakin bir yaşam sürüyor. Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocuklarıyla birlikte zamanının büyük bölümünü Fransız kırsalında geçirdiğini açıkladı.

100 hektarlık çiftlik, üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili geniş bir araziye sahip ve Clooney’nin çocukları doğayla iç içe büyüyor.

Clooney, İngiltere ve ABD’nin Kentucky eyaletinde evleri olmasına rağmen, artık ana yaşam alanlarının Fransa’daki çiftlikleri olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, Fransa’daki çiftlikte yalnızca dinlenmediğini, günlük işlere de dahil olduğunu belirterek traktör kullandığını da söyledi.

Esquire röportajında Clooney, çocuklarının paparazzi baskısı olmadan büyüdüğünü, yemek sonrası masayı toplamak gibi basit sorumluluklarla “daha iyi bir hayat” sürdüklerini söyledi.

George Clooney
