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Gibi dizisinden hayranlarını üzen haber... Resmen duyurdular "Damakta tat bırakan

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan absürt komedi dizisi Gibi, sezon finaliyle birlikte resmen veda etti. Dizinin senaristlerinden Feyyaz Yiğit, damakta tat bırakan' bir iş ortaya koyduğunu belirterek 6. sezonun dizinin son sezonu olduğunu ifade etti.

Mustafa Fidan

Yaklaşık 4 buçuk yıl boyunca 6 sezon ile ekranlara gelen absürt komedi dizisi Gibi final yaptı. Dizinin final bölümünün de dijital platformda yayınlanması ile hayranların dizinin devam edeceğine dair son umudu da tükendi.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı absürt komedi içerikli Gibi dizisi 6. Sezonda final yaptı. Final bölümünün yayına girmesi nedeniyle dizinin hayranları büyük üzüntü yaşadı.
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“DAMAKTA TAT BIRAKAN BİR İŞ”

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Ekol TV’de ekranlara gelen 'Az Önce Konuştum' programında dizinin senaristlerinden olan Feyyaz Yiğit’ten aldığı bilgiyi paylaşmıştı. Işık’a konuşan Yiğit, 'damakta tat bırakan' bir iş ortaya koyduğunu belirterek 6. sezonun dizinin son sezonu olduğunu ifade etmişti.

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İLK BÖLÜMÜ 2021’DE YAYINLANMIŞTI

Dijital platformda yayımlanan Gibi dizisinin ilk sezonu 1 Ocak 2021'de izleyicilerle buluşmuştu. Dizinin senaryosunu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit kaleme alıyor. Yapım yayınladığı süre boyunca geniş bir izleyici ve hayran kitlesine kavuşmuştu.

Kaynak: ekoltv.com.tr

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Gibi dizisi dizi gibi
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