Giray Altınok'un başı yasa dışı bahis reklamıyla dertte! Sonunda dayanamayıp açıklama yaptı: "Bir kumar sitesi tarafından..."

Son yılların en çok sevilen komedi dizilerinden biri olan Prens'in yaratıcısı ve başrol oyuncusu Giray Altınok, heyecanla beklenen 3. sezonun müjdesini vermişti. Geçtiğimiz haftalarda baba olan ve her sözüyle seyircileri güldürmeyi başaran ünlü ismin başı yasa dışı bahis reklamlarıyla dertte.

"BU REZİLLİĞİN BENİMLE İLGİSİ YOK"

Ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok'un görüntüleri yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanıldı. sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur"

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken Kerimcan Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde dj olarak sahne aldığı iddia edilmişti ve ünlü isim tutuklanmıştı.