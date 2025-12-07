MAGAZİN

Gırgıriye efsanesi yeniden canlanıyor: Müjdat Gezen'den sürpriz kadro

Müjdat Gezen, 1970'lerin efsanevi komedi filmi Gırgıriye'yi yeniden çekme kararı aldı. Filmde Uğur Dündar, Melek Baykal ve Gülben Ergen gibi sürpriz isimler yer alacak. Proje, Türk sinemaseverler arasında büyük heyecan yarattı.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Gırgıriye, usta sanatçı Müjdat Gezen'in yapımcılığında ve yönetmenliğinde yeniden hayat buluyor. 1970'lerde izleyiciyi kahkahaya boğan film, günümüz teknolojisi ve yeni bir bakış açısıyla beyaz perdeye taşınacak. Projenin en dikkat çekici yanı ise, usta gazeteci Uğur Dündar'ın oyuncu kadrosunda yer alması. Gezen, bu sürpriz gelişmeyi duyurarak sinemaseverleri şaşkına çevirdi.

Müjdat Gezen, projenin detaylarını paylaşırken, filmin orijinal ruhunu koruyarak günümüz seyircisine hitap edecek bir yapım ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

Filmin cast çalışmaları devam ederken, Melek Baykal ve Gülben Ergen gibi sevilen isimlerin de kadroda yer alacağı müjdesi verildi. Uğur Dündar'ın rolü hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, Dündar'ın Gırgıriye'ye katacağı renk merakla bekleniyor.

Gezen, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinin sahnelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gırgıriye'yi yeniden çekiyoruz. Ne diyorsunuz, sizin de fikrinizi almak istiyorum?" diyerek seyircilerden büyük alkış aldı.

