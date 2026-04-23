Gırgıriye girişinde izdiham yaşandı! Tepkiler büyüdü! Müjdat Gezen koltukları tek tek kontrol etti

'Gırgıriye Müzikali', yaşanan gerginliğin ardından dün akşam yeniden sahnelendi. Hastaneye kaldırılıp taburcu edilen Müjdat Gezen, ekibiyle yaptığı toplantıda yeni koltuk düzenini kontrol etti. Gırgıriye girişindeki izdiham yine sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'ndeki gösteriminde gergin anlara sahne oldu.

Bir izleyicinin sahneyi net şekilde göremediğini belirterek sahneye çıkması üzerine Müjdat Gezen ile arasında bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek, sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Gezen, organizatöre de sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: Tiyatro böyle olmaz; izleyici para verip göremiyorsa haklıdır. Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş, böyle bir şey olamaz.

Sanatçının aniden rahatsızlanması üzerine ekip arkadaşları izleyicilerden özür dileyerek gösterinin sonlandırıldığını duyurdu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müjdat Gezen, dün akşam sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' öncesinde görüntülendi. Salona gelen Gezen, Uğur Dündar ile birlikte koltuklara tek tek oturarak seyirci açısını test etti. Plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı: 'Sağlığım çok iyi değil ama düzelir. Organizatör arkadaşlar kongre salonu kiralamışlar; ancak kongre salonu düzayak olduğu için iki koltuk arkada oturanlar sahneyi göremiyor. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz? Ben bu işin oyuncusuyum, yazarıyım, yönetmeniyim. Seyircilerin 20 tanesi bana sandalye kaldırıp tepki gösterirse bu iş yürümez.'

İZDİHAM YAŞANDI

Ancak salon içerisinde düzen sağlanmaya çalışılırken dışarıda adeta izdiham yaşandı. Gırgıriye girişindeki izdihama seyirciler tepki gösterdi.

