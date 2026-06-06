Ünlü şef Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla evleniyor! 'Baştan sona hanımcıyım'

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve tanınan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Somer Sivrioğlu, son olarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e yaptığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Sivrioğlu evlilik sorularını yanıtladı.

Ünlü şef muhabirlerin; 'Yakın zamanda evlilik gelir mi? Var mı planlar?' sorusuna 'Var plan. En kısa zamanda inşallah güzel haberlerle geleceğiz.' yanıtını verdi.

Somer Sivrioğlu ayrıca; muhabirlerin nikah için 'yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı olur?' sorusuna 'Hanım bilir' dedi. Sivrioğlu 'Baştan sona hanımcıyım. Hanımcı olursan rahat edersin.' diyerek güldürdü.