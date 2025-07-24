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Gizem Karaca'dan anne kız paylaşımları! Leyla Yaz büyüyor

Gizem Karaca, anneliğin tadını çıkarırken, kızı Leyla Yaz ile olan özel anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Uykusuz gecelerden duygusal mektuplara ünlü ismin annelik yolculuğu büyük beğeni topluyor.

Gizem Karaca'dan anne kız paylaşımları! Leyla Yaz büyüyor
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda kızı Leyla Yaz'ı kucağına alarak annelik heyecanını yaşamaya başladı. Doğumdan bu yana sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karaca, kızıyla geçirdiği her anı takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.

Son olarak paylaştığı bir gönderide, Leyla Yaz ile birlikte çekilmiş fotoğraflarına yer veren Karaca, altına yazdığı notla da dikkat çekti.

Gizem Karaca dan anne kız paylaşımları! Leyla Yaz büyüyor 1

'Bütün gece uyumadı cimcik' notuyla paylaştığı fotoğraflarda, uykusuz bir gecenin ardından yorgun ama mutlu görünen Karaca, anneliğin zorluklarına rağmen ne kadar keyif aldığını da gözler önüne serdi.

Gizem Karaca dan anne kız paylaşımları! Leyla Yaz büyüyor 2

Takipçileri, Karaca'nın samimi paylaşımlarına yorum yağdırarak desteklerini ve sevgilerini dile getirdi.

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Gizem Karaca
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