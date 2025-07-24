Gizem Karaca'dan anne kız paylaşımları! Leyla Yaz büyüyor

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda kızı Leyla Yaz'ı kucağına alarak annelik heyecanını yaşamaya başladı. Doğumdan bu yana sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karaca, kızıyla geçirdiği her anı takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.

Son olarak paylaştığı bir gönderide, Leyla Yaz ile birlikte çekilmiş fotoğraflarına yer veren Karaca, altına yazdığı notla da dikkat çekti.

'Bütün gece uyumadı cimcik' notuyla paylaştığı fotoğraflarda, uykusuz bir gecenin ardından yorgun ama mutlu görünen Karaca, anneliğin zorluklarına rağmen ne kadar keyif aldığını da gözler önüne serdi.

Takipçileri, Karaca'nın samimi paylaşımlarına yorum yağdırarak desteklerini ve sevgilerini dile getirdi.