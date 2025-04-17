Gizem Karaca'dan karnı burnunda pozlar! Beğeni yağdı

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, bu kez 29uncu hafta için poz verdi.

Karnı iyice belirginleşen 32 yaşındaki oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Öte yandan bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Gizem Karaca, normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.