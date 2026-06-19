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Go Türkiye'nin Bodrum ve Göcek'i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA), Türkiye’nin eşsiz turizm değerlerini güçlü hikaye anlatımıyla dünyaya tanıtan Go Türkiye mini dizi serisi büyümeye devam ediyor. Go Türkiye’nin yeni yapımı “Turquoise Summer”, izleyicileri bu kez Bodrum ve Göcek’in turkuaz kıyılarında romantik ve etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Go Türkiye'nin Bodrum ve Göcek'i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında!
Öznur Yaslı İkier

Go Türkiye, bugüne kadar uluslararası dijital platformlarda yayınladığı beş mini diziyle toplam 7,69 milyar reklam gösterimi ve 4,4 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye’nin dijital turizm tanıtımındaki küresel başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Go Türkiye mini dizilerinin tanıtım iletişimleri kapsamında teaser içerikleri 1,65 milyar gösterim ve 422 milyon izlenme elde ederken, bölüm iletişimleri ise 6,05 milyar gösterim ve 4 milyar izlenmeye ulaştı. Böylece mini dizi serileri toplamda 7,69 milyar gösterim ve 4,4 milyar izlenme başarısı yakaladı.

Go Türkiye nin Bodrum ve Göcek i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında! 1

Uluslararası dijital platformlarda milyarlarca gösterim ve izlenmeye ulaşan Go Türkiye mini dizi serisinin yeni halkası olan “Turquoise Summer”, Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ı aynı hikayede buluşturuyor. Bodrum ve Göcek’in eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde çekilen yapım, romantik anlatımı ve etkileyici atmosferinin yanı sıra Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar’ın da yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 

Go Türkiye nin Bodrum ve Göcek i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında! 2

BODRUM VE GÖCEK BAŞROLDE
Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı “Turquoise Summer”, Bodrum ve Göcek’in eşsiz koylarını, berrak denizini ve doğal güzelliklerini hikâyesinin merkezine taşıyor.

Go Türkiye nin Bodrum ve Göcek i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında! 3

Yapım, Türkiye’nin turizm değerlerini romantik bir anlatı eşliğinde dünya izleyicileriyle buluşturuyor.

Go Türkiye nin Bodrum ve Göcek i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında! 4

GO TÜRKİYE MİNİ DİZİLERİ MİLYARLARA ULAŞTI
Go Türkiye’nin bugüne kadar yayınlanan mini dizileri uluslararası dijital platformlarda dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Go Türkiye nin Bodrum ve Göcek i tanıtacak yeni dizisi Turquoise Summer yayında! 5

“An İstanbul Story”, 2,53 milyar reklam gösterimi ve 1,56 milyar izlenmeye ulaşırken, “Hidden Lover” 1,57 milyar reklam gösterimi ve 977 milyon izlenme elde etti.

27 Nisan 2026 tarihinde yayına giren ve henüz yaklaşık bir buçuk aydır izleyiciyle buluşan “Cappadocia Fairytale” ise kısa sürede 355 milyon reklam gösterimi ve 298 milyon izlenme rakamına ulaştı. Dizi, yayın süresinin görece kısa olmasına rağmen güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Fahriye Evcen
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