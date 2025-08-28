MAGAZİN

Gökçe Bahadır Kral Kaybederse dizisinde... Sosyal medyada gündem oldu

Star TV‘nin “Kral Kaybederse” dizisine ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da katıldı. Gökçe Bahadır ve Aslıhan Gürbüz yıllar sonra yeniden bir dizide birlikte rol alacak.

Kubra Akalın

Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolde olduğu Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu.

OGM Pictures’ın imza attığı Star TV‘nin “Kral Kaybederse” dizisine Gökçe Bahadır katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu, Taylan Biraderler ile Cem Toluay’ın yönettiği, Seda Altaylı Turgutlu’nun yazdığı “Kral Kaybederse”de “Sevda” rolüne hayat verecek ve medya patronu “Cemal”in (Engin Şenkan) kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezon bölümlerini heyecanla bekleyen izleyici kitlesi Gökçe Bahadır’ın rolü için de nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

Aslıhan Gürbüz ve Gökçe Bahadır uzun yıllar sonra yeniden birlikte çalışacak. İkili yıllar önce çok ses getiren Ufak Tefek Cinayetler'in başrolleri arasındaydı.

Sosyal medyada da bu transfer çok konuşuldu. Gökçe Bahadır'ın ekranlara dönmesi hayranlarını da heyecanlandırdı.

