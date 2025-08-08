MAGAZİN

Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci'ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı

Eski futbolcu Gökhan Çıra ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci iki kez evlenip boşanmış ve evlilik birliği içerisinde bir de taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuşlardı. Uzun süredir ayrı olan çiftten kafa karıştıran bir hamle geldi. Gökhan Çıra'nın yaptığı bir paylaşım sonrası Selin Ciğerci'ye adeta mesaj yağdı...

Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci'ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı
Öznur Yaslı İkier

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.

Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı. Evlilik birliği içerisinde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olan çift uzun süredir ayrılar.

Ancak Gökhan Çıra sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla magazin manşetlerini yine hareketlendirdi. Çıra, Ciğerci ile yaptığı görüntülü konuşmadan bir kare yayınlayıp 'Şarkı 2018. Neler neler demişim, neler neler yapmışım, ne dediyse ne dediysem, ne yaptıysam doğrudur' ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı 1

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu paylaşım sonrası Selin Ciğerci'ye 'Barıştınız mı?' mesajları yağdı. Ünlü isim bir video çekerek ''5 sene önce boşanmışım, sohbet ediyoruz. O anı şeker, sempatik bir şekilde paylaşmış. Hiç öyle aklınızda düşündüğünüz gibi bir şey değil. Konu bu.' ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı 2

Ciğerci daha sonra açıklamalara devam ederek hayatında kimse olmadığı da dile getirdi.

Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı 3

Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı 4

