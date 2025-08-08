Gökhan Çıra yayınladı Selin Ciğerci'ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.

Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı. Evlilik birliği içerisinde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olan çift uzun süredir ayrılar.

Ancak Gökhan Çıra sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla magazin manşetlerini yine hareketlendirdi. Çıra, Ciğerci ile yaptığı görüntülü konuşmadan bir kare yayınlayıp 'Şarkı 2018. Neler neler demişim, neler neler yapmışım, ne dediyse ne dediysem, ne yaptıysam doğrudur' ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu paylaşım sonrası Selin Ciğerci'ye 'Barıştınız mı?' mesajları yağdı. Ünlü isim bir video çekerek ''5 sene önce boşanmışım, sohbet ediyoruz. O anı şeker, sempatik bir şekilde paylaşmış. Hiç öyle aklınızda düşündüğünüz gibi bir şey değil. Konu bu.' ifadelerini kullandı.

Ciğerci daha sonra açıklamalara devam ederek hayatında kimse olmadığı da dile getirdi.