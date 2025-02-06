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Gökhan Kırdar'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 16:28
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Dizi ve film müziği söz yazarı sanatçı Gökhan Kırdar'dan hayranlarını üzen haber geldi. Kırdar, geçirdiği akciğer rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Gökhan Kırdar'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Dizi ve film müziği söz yazarı sanatçı Gökhan Kırdar, hayranlarını endişelendirdi.

Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Kurtlar Vadisi, Cendere ve Öldüm de Uyandım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Kırdar, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

İç kanama geçirdiği söylenen Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…"

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Kırdar açıklamasının devamında ise, "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
sanatçı
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