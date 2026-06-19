Gökhan Özen aradığı aşkı onda buldu! 2'nci kez nikah masasına oturacak

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, Canbaz ile birlikteliğini resmiyete taşımaya karar verdi. Gökhan Özen, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

"RESMEN NİŞANLANDI"

Naz Canbaz'dan "Evet" yanıtını alan ünlü isim, sevgilisinin parmağına taktığı tektaş yüzüğün fotoğrafını "Resmen nişanlandı" ifadeleriyle paylaştı.

"BİR SÖZ, BİR ÖMÜR"

Özen, daha sonra "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

İKİ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı var.