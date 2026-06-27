Gökhan Özen evleniyor! Sessiz sedasız nişanlandı

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile açıklamıştı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDI

Ünlü şarkıcı, Canbaz ile birlikteliğini resmiyete taşımaya karar verdi. Gökhan Özen, bir süredir aşk yaşadığı Naz Canbaz ile aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

Temmuz ayında çıkaracağı yeni şarkısı Summer Time ile uluslararası bir çıkış yakalayacak olan Özen, İstanbul'da yüzükleri taktı, ardından da nişanlısıyla Miami'ye gitti.

Yeni şarkısıyla yoğun bir maratona girecek olan ünlü şarkıcı, Canbaz ile bir hafta tatil yaparak hem nişanı hem de yeni şarkısını kutlayacak.