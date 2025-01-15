Gökhan Özen Los Angeles yangın paylaşımıyla tepki çekince yine terasa çıktı! "Dümdüz bir şehir" deyip...

2000'li yıllara damgasını vuran "Aramazsan Arama", "Budala" ve "Vah Vah" ile tanınan Gökhan Özen, Los Angeles'tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı, Los Angeles’ta yaşanan yangın felaketine dair paylaşımlarda bulunarak tepki çekti.

Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" dedi.

TEPKİLER SONRASI SİTEM ETTİ

Bu paylaşım sosyal medyada dolaşıma girdi ve büyük tepki gördü. Tepkileri gören Gökhan Özen yine evinin terasına çıktı ve şehre dair bilgiler vererek "Gördüğünüze inanın duyduğunuza değil" dedi.

Tekrardan şehir gösteren Gökhan Özen "İstanbul ve Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş böyle bir şey olabilir mi? Los Angeles dümdüz bir şehir. Yine göstereyim ne montaj var ne bir şey" dedi.