MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Özen Los Angeles yangın paylaşımıyla tepki çekince yine terasa çıktı! "Dümdüz bir şehir" deyip...

Gökhan Özen Los Angeles yangın paylaşımıyla tepki çekince yine terasa çıktı! "Dümdüz bir şehir" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.01.2025 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'ta evinin balkonundan şehri göstererek "Burada yangın yok" deyince büyük tepki çekti. Özen tepkiler sonrası bir video daha paylaşarak "Bilmeden yorum yapmak kötü" deyince daha da gündem oldu.

Gökhan Özen Los Angeles yangın paylaşımıyla tepki çekince yine terasa çıktı! "Dümdüz bir şehir" deyip...

2000'li yıllara damgasını vuran "Aramazsan Arama", "Budala" ve "Vah Vah" ile tanınan Gökhan Özen, Los Angeles'tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı, Los Angeles’ta yaşanan yangın felaketine dair paylaşımlarda bulunarak tepki çekti.

Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" dedi.

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

TEPKİLER SONRASI SİTEM ETTİ

Bu paylaşım sosyal medyada dolaşıma girdi ve büyük tepki gördü. Tepkileri gören Gökhan Özen yine evinin terasına çıktı ve şehre dair bilgiler vererek "Gördüğünüze inanın duyduğunuza değil" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-01-15 075316

Tekrardan şehir gösteren Gökhan Özen "İstanbul ve Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş böyle bir şey olabilir mi? Los Angeles dümdüz bir şehir. Yine göstereyim ne montaj var ne bir şey" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Araç alacakları yakından ilgilendiriyor! ÖTV uygulamasındaki değişiklik resmileşti... 15 Ocak itibarıyla yürürlükte

Araç alacakları yakından ilgilendiriyor! ÖTV uygulamasındaki değişiklik resmileşti... 15 Ocak itibarıyla yürürlükte

MTV, sigorta, kasko, bakım, yakıt... Bir otomobilin senelik maliyeti belli oldu! İşte cep yakan fiyatlar

MTV, sigorta, kasko, bakım, yakıt... Bir otomobilin senelik maliyeti belli oldu! İşte cep yakan fiyatlar

Rusya'da Orta Doğu açıklaması: "ABD Suriye topraklarını işgal ediyor, çekilmiyoruz"

Rusya'da Orta Doğu açıklaması: "ABD Suriye topraklarını işgal ediyor, çekilmiyoruz"

Eski karısından sonra o da nispet yapar gibi genç aşkını paylaştı! Notu dikkat çekti

Eski karısından sonra o da nispet yapar gibi genç aşkını paylaştı! Notu dikkat çekti

Dolmuşta bıçaklanan kocadan olay aldatma iddiası!

Dolmuşta bıçaklanan kocadan olay aldatma iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.