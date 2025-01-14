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  4. Gökhan Özen Los Angeles'daki evinin terasından şehri gösterdi! "Yangın yok"

Gökhan Özen Los Angeles'daki evinin terasından şehri gösterdi! "Yangın yok"

14.01.2025 07:46
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.01.2025 07:46
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ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden yıkıcı yangında binlerce insanın mağdur oldu. Ünlü isimler de evlerini yangında kaybederken uzun yıllardır Los Angeles'da yaşayan Gökhan Özen'den ilginç bir paylaşım geldi.

ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde devam eden yangında bölgedeki şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Lüks malikanelerin de küle döndüğü Los Angeles yangınınında Kenan Doğulu ve Beren Saat de evlerini kaybetmişti. Survivor yarışmacısı Turabi de geçtiğimiz gün ev ve arabasının küle döndüğünü söylemişti.

Yetkililer bölgeye dair uyarılarını sürdürürken bir döneme damga vuran Gökhan Özen Los Angeles'daki evinin terasından bir paylaşımda bulundu.

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Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Gökhan Özen paylaşımında "Los Angeles sakin" notunu düştü.

Evi küle döndü, böyle anlattı: "Her şey gitti, bütün mahalle yerle bir oldu" Evi küle döndü, böyle anlattı: "Her şey gitti, bütün mahalle yerle bir oldu"

Özen, 'Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok' dedi.

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Ancak Gökhan Özen'in paylaşımına sosyal medyada tepkiler geldi. Binlerce insanın tahliye edildiği bölgeye dair bu paylaşıma "Millet yalan mı söylüyor", "Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor", "Tamam anladık Los Angeles'ta evin var" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özen Kenan Doğulu
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