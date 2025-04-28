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Gonca Vuslateri'den eleştiri! "Rahat rahat utandım çok şükür"

“Leyla: Hayat...Aşk...Adalet..." dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Gonca Vuslateri havaalanında şahit olduğu bir olayla ilgili paylaşım yaptı.

Gonca Vuslateri'den eleştiri! "Rahat rahat utandım çok şükür"
Kubra Akalın

Şimdilerde Leyla dizisinde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan tuhaf elemanınız Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularının da aralarında bulunduğu bilet işlem sırasında koltuk değnekli gelen yolcuya '45 dk önce gelseydiniz veremem tekerlekli sandalye, yürüyeceksiniz' diyor... Pes!"

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Müşteri Hzimetleri'ni arayan Gonca Vuslateri "Şikayetim için form doldurmam gerekiyormuş. Elbette yapacağım. Çok güzel ilgilendi bir arkadaş sağ olsun. Şoke oldu kendisi. Hatta bir aşamaya kadar başka bir yere şikayeti dile getirmek için "ünlü" biri olduğumu söylediğimi ve bunu söylememin altındaki sebebin biraz da "memleketi tanıyor" olmaktan kaynaklandığını söyleyince gülüştük. Ben de rahat rahat utandım çok şükür." dedi.

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Yaşananlara tepkisiz kalmayan oyuncu devamında da şunları yazdı:

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"Şimdi kalan; formu doldurup kısa süre içinde dönüş yapmaları ve Allah bu ülkedeki engelli vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Engelli olduğun için kendine de engel oluyormuş muamelesi ediyorlar insanlara. Yahu adam gelmiş, check-in yapılmış, tekerlekli sandalye talep ediyor. Tekerlekli sandalye oradaki görevli kadının yanında 'duruyor!' Engelli vatandaşa bunun iznini 45 dk önce almalıydınız yürümelisiniz diyorsunuz. Buna küfür edilir normalde ama o da benim "engelim" nedense."

Mynet'in Sesi
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Gonca Vuslateri
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