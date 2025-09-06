MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Gönül Dağı afişi yüzünden kriz çıkmıştı! Yeni afişi görenler şaştı kaldı

Yeni sezonda büyüyen kadrosuyla dikkat çeken Gönül Dağı dizisinde afiş krizi çıkmıştı. Bazı oyuncuların siteminden sonra afiş değişti. Değişen afiş ise görenleri şaşırttı.

Gönül Dağı afişi yüzünden kriz çıkmıştı! Yeni afişi görenler şaştı kaldı
Kubra Akalın

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. Berk Atan'ın başrolde olduğu diziye Bülent Şakrak ve Feyza Işık da katıldı.

Dizinin 6. sezon afişi de hazırlandı. 6. sezon afişinde ana karakterlerin öne çıktığı bir afiş yayınlanırken bu defa geçtiğimiz sezonlarda ön planda yer alan Hazal Çağlar'ın yardımcı oyuncularla afişin alt kısmında yer alması dikkat çekti.

Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, bu durumdan rahatsız olarak sitem edince afiş değişti.

Gönül Dağı afişi yüzünden kriz çıkmıştı! Yeni afişi görenler şaştı kaldı 1

28 kişilik afiş görenleri şaşırttı. Dizideki tüm karakterler afişte kendilerine yer bulurken sosyal medyada ise bu durumla dalga geçildi.

Gönül Dağı afişi yüzünden kriz çıkmıştı! Yeni afişi görenler şaştı kaldı 2

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu, 6 Eylül Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 14 Haziran 2025’te yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan dizi, yaz tatilinin ardından set ekibinin yeniden bir araya gelmesiyle çekimlere başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Transparan tercihi! Kırmızı halıya damga vurduTransparan tercihi! Kırmızı halıya damga vurdu
Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktıHasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.