Gönül Dağı afişi yüzünden kriz çıkmıştı! Yeni afişi görenler şaştı kaldı

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. Berk Atan'ın başrolde olduğu diziye Bülent Şakrak ve Feyza Işık da katıldı.

Dizinin 6. sezon afişi de hazırlandı. 6. sezon afişinde ana karakterlerin öne çıktığı bir afiş yayınlanırken bu defa geçtiğimiz sezonlarda ön planda yer alan Hazal Çağlar'ın yardımcı oyuncularla afişin alt kısmında yer alması dikkat çekti.

Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, bu durumdan rahatsız olarak sitem edince afiş değişti.

28 kişilik afiş görenleri şaşırttı. Dizideki tüm karakterler afişte kendilerine yer bulurken sosyal medyada ise bu durumla dalga geçildi.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu, 6 Eylül Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 14 Haziran 2025’te yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan dizi, yaz tatilinin ardından set ekibinin yeniden bir araya gelmesiyle çekimlere başladı.