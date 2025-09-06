MAGAZİN

Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı oyuncuları kimler?

Gönül Dağı 6. sezon hazırlıkları tamamlandı. TRT 1’in en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, bu sezonda da reytinglerde zirveyi zorlayacak gibi görünüyor. Peki, Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak, yeni oyuncular kimler olacak? İşte detaylar…

Kubra Akalın

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunu 14 Haziran 2025’te yaptığı 182. bölümle tamamladı. Anadolu’nun sıcak hikâyelerini ekranlara taşıyan dizi, yeni sezonuyla da büyük merakla bekleniyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Resmî tanıtımda duyurulduğu üzere Gönül Dağı 6. sezon, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor. Yeni sezonun açılış bölümü ise 183. bölüm olacak. Dizinin yayın günü ve saati değişmedi, yine Cumartesi akşamları 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULARI

Gönül Dağı kadrosuna 6. sezonda birçok yeni isim dahil oldu. Berk Atan'ın başrolde olduğu dizide; Sercan Badur, Bülent Şakrak, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık kadroda öne çıkıyor.

Bu karakterler, Gedelli kasabasının hikâyesine yeni heyecanlar katacak ve Taner’in hayatında önemli dönüm noktaları yaratacak.

