Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı oyuncuları kimler?

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunu 14 Haziran 2025’te yaptığı 182. bölümle tamamladı. Anadolu’nun sıcak hikâyelerini ekranlara taşıyan dizi, yeni sezonuyla da büyük merakla bekleniyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Resmî tanıtımda duyurulduğu üzere Gönül Dağı 6. sezon, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor. Yeni sezonun açılış bölümü ise 183. bölüm olacak. Dizinin yayın günü ve saati değişmedi, yine Cumartesi akşamları 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Afiş krizi! Yeni afişi görenler şaştı kaldı

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULARI

Gönül Dağı kadrosuna 6. sezonda birçok yeni isim dahil oldu. Berk Atan'ın başrolde olduğu dizide; Sercan Badur, Bülent Şakrak, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık kadroda öne çıkıyor.

Bu karakterler, Gedelli kasabasının hikâyesine yeni heyecanlar katacak ve Taner’in hayatında önemli dönüm noktaları yaratacak.