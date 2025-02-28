Gönül Dağı dizisinde flaş gelişme! Eski oyuncu geri dönüyor

TRT 1 kanalında yayımlanan dizilerinden Gönül Dağı'na eski oyunculardan biri geri dönüş yapıyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Hüseyin Kaya rolüne hayat veren oyuncu Erdal Cindoruk dizinin kadrosuna yeniden dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cindoruk, diziye 172. bölümde dahil olacak.

ESKİ OYUNCU GERİ DÖNÜYOR

Yeni bir değişiklik olmazsa 12 bölüm sonra sezon finali yapması planlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir gelişme oldu.

Gönül Dağı dizisi beşinci sezonunda da cumartesi akşamları reyting şampiyonluğuna devam ediyor.

Köprü Film imzalı dizinin ana karakterlerinden Hüseyin'e hayat veren usta aktör Erdal Cindoruk geçen haftalarda projeye veda etmiş ve OGM Pictures'ın 8. bölümde final yapan Sen Ağlama İstanbul dizisiyle anlaşmıştı.

Son gelen haberlere göre Erdal Cindoruk Gönül Dağı dizisine geri dönüyor.