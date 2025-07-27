Gönül Dağı dizisine ayrılan o isim dönüyor! Şaşırtan karar

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nı ağustos ayının ortasında 6. sezon çekimlerini başlıyor. Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği Köprü Film imzalı dizinin eski bir oyuncusu daha ekibe geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sivrihisar’da çekilen dizinin “Döndü”sü Feyza Işık diziye geri geliyor.

DİZİYE YENİ KARAKTERLER GELİYOR

Ali Asaf Elmas’ın yazdığı dizi 183. bölümüyle 6. sezonu iddialı bir hikâyeyle açacak ve diziye yeni karakterler de gelecek.

Değerli aktör Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman’ın çocuklarının yanı sıra diziye Taner’in (Berk Atan) teyze oğlu gelecek. Dizinin yeni karakterleri için oyuncu seçimleri sürüyor.