Gönül Dağı'ndan şaşırtan veda! Erdal Özyağcılar ayrılıyor

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı yenilenen kadrosuyla adından söz ettiriyordu. Berk Atan'ın başrolde olduğu diziye Bülent Şakrak ve Feyza Işık da katıldı.

TRT1’in Gönül Dağı dizisi 6. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyorken şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen şubat ayında diziye “Süleyman Kaya” rolüyle katılan ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar ekibe veda edecek.

BU SEZON ÇOCUKLARI DA GELMİŞTİ

Bu sezon hikâyesinde çocukları da katılan Erdal Özyağcılar’ın Eskişehir’de çekilen Köprü Film imzalı fenomen diziden birkaç bölüm sonra ayrılacağı öğrenildi. "Gönül Dağı" dizisine yakında yeni oyuncular da katılacak.