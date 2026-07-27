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Gönül Dağı’nın Asuman'ı ayrıldı mı? Hazal Çağlar'dan şaşırtan karar

Gönül Dağı yeni sezona hazırlık yaparken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Gönül Dağı’nın Asuman'ı Hazal Çağlar diziden ayrıldı.

Gönül Dağı’nın Asuman'ı ayrıldı mı? Hazal Çağlar'dan şaşırtan karar

TRT1’in cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi “Gönül Dağı” dizisi uzun süredir fenomen yapımlar arasında. Yeni sezon onayı alan diziden üzen haber geldi.

Gönül Dağı eylül ayında 7. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. Köprü Film imzalı dizide yeni sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Eskişehir’de çekilen dizinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Hazal Çağlar projeye veda etti.

Gönül Dağı’nın Asuman ı ayrıldı mı? Hazal Çağlar dan şaşırtan karar 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asuman rolüne hayat veren güzel oyuncu 220 bölüm oynadığı diziden yapım şirketiyle karşılık anlaşarak ayrıldı.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Hazal Çağlar’ın partneri Cihat Süvarioğlu da geçen yıl sezon sonunda ekibe veda etmişti. Dizide başka ayrılıkların da olacağı öğrenildi.

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gönül dağı
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