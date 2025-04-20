Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan kazadan sonra paylaştı! "Bu kötü olaydan sonra..."

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncularından Berk Atan, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun içinde bulunduğu araç şarampole devrildi ve kazada yaralanan Atan, acil olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Berk Atan sağlık durumu nasıl, iyi mi merak edildi.

SAĞLIK DURUMLARI AÇIKLANDI

Hastane yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Günören tarafından saat 21.30'da Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakımına yatışı yapıldı. Durumu stabil ancak ciddi ağrıları bulunuyor," ifadeleri kullanıldı.

Aynı kazada yaralanan Aybike Sağlam’ın ise yapılan tetkikler sonucunda omurga kırığı (vertebra fraktürü) geçirdiği belirtildi. Sağlam, saat 23.30’da ameliyata alındı.

BERK ATAN: BEN İYİYİM

Berk Atan kazadan sonra sosyal medyada açıklama yaptı. Oyuncu açıklamasında şunları söyledi:



"Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun."