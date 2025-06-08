Görenler yakışıklı oyuncuyu tanıyamadı! Yağlı saçları ve sakallarıyla inanılmaz...

Aksiyon yıldızı neredeyse tanınmaz halde; yağlı saçları ve dağınık sakallarıyla ortaya çıkan bu oyuncu sosyal medyayı salladı.

Bazı hayranlar onu Castaway filmindeki Tom Hanks karakterine benzetti, bazıları ise The Big Lebowski’ye daha çok benzediğini söyledi.

Bu sakalların arkasındaki yüz, 45 yaşındaki Chris Pratt'ten başkası değildi. Pratt, True Believer kitabına dayanan The Terminal List dizisinin 2. sezonu üzerinde çalışıyor.

Oyunjcu Jurassic World yıldızı makyaj ekibine övgüde bulunarak "Şunu söylemek istiyorum, bu saç ve makyaj inanılmaz değil mi? Ekibim gerçekten harika bir iş çıkarıyor" dedi.

HER GÜN BU MAKYAJI YAPIYORLAR

Chris Pratt, bu dağınık görünümün her gün karaktere bürünmek için uygulanan makyaj sürecinin bir parçası olduğunu açıkladı. Oyuncu "Bu bıyık da peruk gibi – sahte bir sakal. Ama gerçekten inanılmaz görünüyor" dedi.

Chris Pratt ayrıca bu şekilde yaşamanın zorluklarından bahsederek "Ve sahte bıyık ya da sakal takmanın çılgın tarafı şu: yemek yerken ağzına saç giriyor, bu da iğrenç, çünkü bu kesinlikle bir başkasının saçı" ifadelerini kullandı.