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  4. Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenip boşanmıştı! "Sade bir şekilde yollarımızı ayırdık"

Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenip boşanmıştı! "Sade bir şekilde yollarımızı ayırdık"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 14:53
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2020 yılında sessiz sedasız evlenen Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir sessiz sedasız boşanmıştı. Bir oğulları olan ikiliden Görkem Sevindik bu sürece dair ilk kez konuştu.

Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenip boşanmıştı! "Sade bir şekilde yollarımızı ayırdık"

Kurtlar Vadisi'yle büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile gizlice nikah masasına oturmuştu. Aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine giren çiftin evlendiği bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.

Marsel adında bir oğulları olan çiftin evliliği de uzun sürmedi. Sürpriz bir evliliğe imza atan Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir sessiz sedasız da boşandı.

Dört yıllık evliliği biten Sevindik, boşanma sonrası ilk kez konuştu. Sevindik, ayrılık sürecini sade bir şekilde geçirmenin kendi tercihi olduğunu söyledi.

"ÖZEL HAYATIM" DEYİP AÇIKLADI

Oyuncu Görkem Sevindik "Özel hayatım, beraber olduğum insansa onu kendi dünyamda ve sade bir şekilde yaşamayı, çok göz önüne sokmamayı tercih ederim dedi ve ekledi: Tercihlerimden sebep; sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde yollarımızı ayırdık...

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Sevindik, "Hayatının mutlu bir döneminde olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusunu da "Yeni şeyler deneyimliyorum. Şu an o dönemdeyim" şeklinde yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
Görkem Sevindik
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