Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı!

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle fenomen olan Başak Karahan, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 1 ay önce anne olan güzel fenomen, dün kontrol için gittiği hastanede acil ameliyata alındı.

Hastaneden fotoğraf paylaşarak takipçilerini bilgilendiren ünlü YouTuber, kontrol sonrasında yaşamayı planladığı günün ani bir gelişmeyle değiştiğini aktardı. Karahan, operasyon öncesinde yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

'PLASENTANIN BİR PARÇASI KALMIŞ'

"Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak."

Doktorların rahminde plasenta parçası kaldığını ve bu parçanın miyoma yapıştığını tespit etmesi üzerine acil müdahale kararı alınan ünlü isim, paylaşımının sonuna "1 saate görüşürüz" notunu ekledi.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Saatlerce haber alınamayan ünlü isim ameliyatın ardından video çekerek bilgilendirme yaptı. Başak Karahan '30-40 dakikalık sürecek minik bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şey miyomun kendini yemiş olduğunu görmüş doktorum eşleme esnasında. Hemen onay almışlar ameliyat için. Bildiğiniz açık ameliyat oldum.' ifadelerini kullandı.