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Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı!

Geçtiğimiz haziran ayında anne olan ünlü YouTuber Başak Karahan, doğum sonrası rutin kontrol için gittiği hastanede yüksek ateş ve enfeksiyon şüphesi nedeniyle acil olarak ameliyata alındı.

Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı!
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle fenomen olan Başak Karahan, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 1 ay önce anne olan güzel fenomen, dün kontrol için gittiği hastanede acil ameliyata alındı.

Hastaneden fotoğraf paylaşarak takipçilerini bilgilendiren ünlü YouTuber, kontrol sonrasında yaşamayı planladığı günün ani bir gelişmeyle değiştiğini aktardı. Karahan, operasyon öncesinde yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı! 1

'PLASENTANIN BİR PARÇASI KALMIŞ'
"Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak."

Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı! 2

Doktorların rahminde plasenta parçası kaldığını ve bu parçanın miyoma yapıştığını tespit etmesi üzerine acil müdahale kararı alınan ünlü isim, paylaşımının sonuna "1 saate görüşürüz" notunu ekledi.

Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı! 3

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Saatlerce haber alınamayan ünlü isim ameliyatın ardından video çekerek bilgilendirme yaptı. Başak Karahan '30-40 dakikalık sürecek minik bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şey miyomun kendini yemiş olduğunu görmüş doktorum eşleme esnasında. Hemen onay almışlar ameliyat için. Bildiğiniz açık ameliyat oldum.' ifadelerini kullandı.

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Başak Karahan YouTuber
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