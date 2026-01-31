MAGAZİN

Gözaltına alınmıştı! Mika Raun Can için tutuklama talebi

Yaklaşık 2 yıl önce cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Mika Raun Can, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Öznur Yaslı İkier

Yaptırdığı estetiklerin ardından yurt dışında cinsiyet değiştirme operasyonu da geçiren sosyal medya fenomeni Mika Raun dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından emniyete götürüldü.

Mika Raun Can, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mika Can Raun
