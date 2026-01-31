Gözaltına alınmıştı! Mika Raun Can için tutuklama talebi

Yaptırdığı estetiklerin ardından yurt dışında cinsiyet değiştirme operasyonu da geçiren sosyal medya fenomeni Mika Raun dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından emniyete götürüldü.

Mika Raun Can, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.