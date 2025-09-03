MAGAZİN

Gözlerden uzak yaşıyor... 90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in son hali ortaya çıktı!

1990'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan olan Şahsenem, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Şahsenem'in son hali sosyal medyada dikkat çekerken "Hiç yaşlanmamış" yorumları da geldi.

Kubra Akalın

MYNET DETAY- 90'lı yıllara 'Gözyaşlarım Anlatır' şarkısıyla damga vuran Şahsenem son haliyle merak edildi.

Oğlunu büyütmek için sahnelerden uzak kalan ve gözlerden uzak bir hayat süren Şahsenem aldığı kiloları verdi ve eski formuna kavuştu.

Ülkesi Özbekistan'da Şahsenem Kiliçeva ismi ile tanınan şarkıcı zaman zaman sahnelerde boy gösteriyor. Şahsenem sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Şahsenem'in son haline sosyal medyada "Hiç yaşlanmamış", "Çok iyi görünüyor" yorumları geldi.

Şahsenem geçtiğimiz yıl müzik aşkı uğruna ülkesini ve ailesini terk etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Şarkıcı “Şarkı söylememem için ailemden şiddet gördüm, beni karanlık odaya kilitlediler. Ailemin yüzünden ben de ülkeyi terk ettim. Türkiye'ye geldikten sonra dört yıl boyunca bir çok sektörde çalıştım. Bana albüm teklifini ilk yapan Burhan Şeşen oldu" demişti.

