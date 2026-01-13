Gözleri Karadeniz'in Fatoş'u Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş'ın yıldızı ile aşk yaşıyor

Genç yaşına rağmen ekranların aranılan isimlerinden biri haline gelen Türkü Su Demirel, oyunculuk kariyerinde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor.

'Kader Oyunları', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Maraşlı' gibi popüler yapımlarda izleyici karşısına çıkan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Bir süredir rapçi Çakal ile aşk yaşadığı konuşulan genç oyuncunun, iddiaların aksine kalbini Beşiktaş'ın başarılı kalecisine kaptırdığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ile aşk yaşadığı belgelenen Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle sabaha kadar eğlendi.

Kuruçeşme’de görüntülenen ünlü çift “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri karşısında “Teşekkür ederiz” demekle yetindi.