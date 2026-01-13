MAGAZİN

Gözleri Karadeniz'in Fatoş'u Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş'ın yıldızı ile aşk yaşıyor

Yalı Çapkını ve Gözleri Karadeniz gibi birçok başarılı projede rol alan genç oyuncu Türkü Su Demirel şimdi de özel hayatıyla gündemde. Bir süredir rapçi Çakal ile adı aşk dedikodularına karışan Demirel yeni sevgilisiyle sonunda görüntülendi.

Gözleri Karadeniz'in Fatoş'u Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş'ın yıldızı ile aşk yaşıyor
Öznur Yaslı İkier

Genç yaşına rağmen ekranların aranılan isimlerinden biri haline gelen Türkü Su Demirel, oyunculuk kariyerinde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor.

'Kader Oyunları', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Maraşlı' gibi popüler yapımlarda izleyici karşısına çıkan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Bir süredir rapçi Çakal ile aşk yaşadığı konuşulan genç oyuncunun, iddiaların aksine kalbini Beşiktaş'ın başarılı kalecisine kaptırdığı öğrenildi.

Gözleri Karadeniz in Fatoş u Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş ın yıldızı ile aşk yaşıyor 1

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ile aşk yaşadığı belgelenen Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle sabaha kadar eğlendi.

Gözleri Karadeniz in Fatoş u Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş ın yıldızı ile aşk yaşıyor 2

Kuruçeşme’de görüntülenen ünlü çift “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri karşısında “Teşekkür ederiz” demekle yetindi.

Gözleri Karadeniz in Fatoş u Türkü Su Demirel yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş ın yıldızı ile aşk yaşıyor 3

