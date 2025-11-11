Gül Sunal trafikte İzzet Günay'a denk geldi! Son halini paylaştı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Kemal Sunal'ın doğum günü için mezarlık ziyaretine giden Gül Sunal trafikte usta oyuncu İzzet Günay'a denk geldi.

Gül Sunal o anları "Sözleşsek olmaz. Kemal’e giderken İzzet Günay’la yan yana geldik" diyerek aralarındaki diyaloğu paylaştı:

"-Nereye gidiyorsun?

-Kemal’in doğum gününe gidiyorum bugün doğum günü

-Bizim de dualarımızı eksik etme.

-Etmem öpüyorum İzzet abicim."

Türk sinemasının efsane isimlerinden İzzet Günay'ın son halini paylaşan Gül Sunal'a beğeni yağdı.

91 yaşındaki İzzet Günay'ın son haline de "Maşallah" yorumları yapıldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay daha önce ekranda neden olmadığı sorulduğunda "Roller geliyor ama bizi gıdıklayacak bir şey ortalıkta, benim de gönlüm yok, o kadar enerjim de yok. Ben yazlığa gitmek için ip çekiyorum. Biraz isteğiniz olacak isteğim kalmadı, kendimizi biraz kızağa çektik" demişti.