Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik hakim karşısına çıktı!

Gazeteci Erhan Çelik, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin Çelik’e yönelik tehdit ve darp iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Erhan Çelik Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öznur Yaslı İkier

Gülben Ergen’in 2014’te nikâh masasına oturduğu, 2016’da ise olaylı bir şekilde boşandığı gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik hakim karşısına çıktı.

Erhan Çelik, Gülben Ergen'den boşandıktan sonra 2019 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Özlem Gültekin ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir de oğulları dünyaya geldi.

Bu yıl ise çiftin boşanma davası gündeme geldi. Gültekin boşanma davası açarak 50 milyon TL tazminat talep etti ve savcılığa sunduğu suç duyurusunda eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, ayrıca zorla 15 milyon liralık senet ve lehine hazırlanmış bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalattığını iddia etti.

Erhan Çelik cephesi ise bu iddiaları avukatı aracılığıyla net şekilde reddederek, “50 milyon lira tazminat, zorla boşanma, psikolojik şiddet gibi iddiaların gerçekle ilgisi yoktur, dava bittiğinde her şey belgeleriyle ortaya çıkacak” açıklamasında bulundu.

Erhan Çelik bu kez İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Çelik Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

