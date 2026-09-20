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Gülben Ergen vasiyetini yazdı! Mustafa Erdoğan detayı

Gülben Ergen, vasiyetini yazdığını açıkladı. Şarkıcı avukatından önce 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'a vasiyetini teslim edeceğini açıkladı.

Gülben Ergen vasiyetini yazdı! Mustafa Erdoğan detayı

Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması beklenirken ortaya çıkan miras gerilimi sürerken Gülben Ergen'den ilginç bir paylaşım geldi. Gülben Ergen son paylaşımıyla dikkat çekti.

Şarkıcı, 2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ile çocukları Atlas, Ares ve Güney'in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, vasiyetnamesini hazırladığını ve bu belgeyi avukatından önce çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'a teslim edeceğini duyurdu.

Gülben Ergen vasiyetini yazdı! Mustafa Erdoğan detayı 1

"35 SENE HİÇ DURMAKSIZIN ÇALIŞTIM"

Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Gülben Ergen vasiyetini yazdı! Mustafa Erdoğan detayı 2

"Bu fotoğraf çok değerli ve anlamlı benim için. Belki de her anne için. 35 sene hiç durmaksızın çalıştım. Ayağımı gazdan çekip, zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim. Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım ve avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan çocuklarımın babası. Huzurla ve güvenle..."

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Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Gülben Ergen
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