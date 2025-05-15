Gülcan Arslan 'Lokum' notuyla paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu

Son olarak Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi, Kimler Geçti projesinde boy gösteren ünlü oyuncu Gülcan Arslan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Sezonu Fethiye'de açan ünlü isim pembe bikinisiyle ayna karşısına geçip poz verdi.

Bikinili karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim üstsüz bir karesiyle dikkat çekti.

Gülcan Arslan'ın 'Lokum' notunu düştüğü fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Gülcan Arslan'a sosyal medyada; 'Çok güzel', 'Aşırı iyi', 'Çok seksi', 'Çok cesur', 'Fazlasıyla cesur' gibi yorumlar yapıldı.

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda oynadı.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı.