Gülden Karaböcek ablasının eşiyle evlenmişti! Yıllar sonra itirafı şoke etti: Beni taciz etti...

Neşe Karaböcek, hayat hikâyesini kaleme aldığı “İşte Benim Masalım” adlı kitabıyla gündeme geliyordu. Karaböcek kitabında kardeşi Gülden Karaböcek’i ve bir dönem eşi olan Atilla Alpsakarya'yı anlattı. Gülden Karaböcek eniştesiyle evlenmesiyle hafızalara kazınmıştı.

"Eniştem yani sonradan eşim olan kişinin de kendi planları varmış. Ben bunu çok sonra anladım" diyerek dikkatleri üzerine çeken Gülden Karaböcek Tuğba Kalçık'a verdiği röportajda olay iddialarda bulundu.

"ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADIM"

Neden evlendiğini açıklayhan Gülden Karaböcek "Sahipsiz kaldım çünkü. O dönem yanımda kimse yoktu. Çok zor şeyler yaşadım. Hem de çok küçük yaşlardan itibaren. 11 yaşımdan beri beni taciz etti eniştem. Ablama söylemeyeyim diye beni korkutuyordu. Ablama da sanki ben ona meyil ediyormuşum gibi yansıttı" diyerek şoke etti.

Gülden Karaböcek devamında ise "Ablama söyleyemiyordum, çok korkuyordum, ortalık birbirine girer diye. İki kardeşi birbirinden ayırdı. Aileme de söylemedim. Olan bana oldu. Onun da yaşattıkları yanına kaldı. Hem ablam üzerinden sonra da benim üzerimden çok paralar kazandı" dedi.