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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşine poz verdi! Eşini görenler yorum yağdırdı

"Güldür Güldür’ün sevilen ismi Uğur Bilgin, eşi İrem Uslu'ya poz verdi. Eşi merak edilen Bilgin'in gözlerden uzak olan karısını görenler ise 'Yenge çok doğal' dedi.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşine poz verdi! Eşini görenler yorum yağdırdı
Kubra Akalın

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Uğur Bilgin, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu, Sapanca'da nişanlandığı sevgilisi İrem Uslu ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Aktif şekilde sosyal medya kullanan Bilgin, eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşınca İrem Uslu'ya yorumlar yağıyordu. Eşinin sosyal medya profilini hiçbir zaman paylaşmayan oyuncunun eşini görenler ise yorum yağmadan duramıyor.

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İrem Uslu'yu görenler "Yenge çok güzel", "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah size" gibi yorumlarda bulunuyor.
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İlişkilerini magazin dünyasından uzak yaşayan ikiliden Uğur Bilgin son olarak eşine poz verdi. Bilgin paylaşımına "Foto by eşim" notunu düşse de eşini paylaşmamayı tercih etti.

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Uğur Bilgin
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