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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı! Güzelliğine beğeni yağdı

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin eşi İrem Uslu'yla romantik pozlarını paylaştı. Gözlerden uzak tuttuğu eşiyle poz veren Bilgin'e beğeni yağdı.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı! Güzelliğine beğeni yağdı
Kubra Akalın

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Uğur Bilgin, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show"da boy gösteren ve "Mesut" karakteriyle tanınan Uğur Bilgin 2023 yılında evlendi. İrem Uslu ile evliliklerinin gözlerden uzak yaşayan Bilgin geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümünü şu sözlerle kutladı:

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı! Güzelliğine beğeni yağdı 1

"Koskoca bir yıl geçmiş. Önümüzdeki her yıl bir diğerinden daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum."

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı! Güzelliğine beğeni yağdı 2

Uğur Bilgin bir süre önce ise eşinin doğum gününü kutladı. Başarılı oyuncu aşk dolu pozlara "Doğum günün kutlu olsun balım. Nice yaşlarını birlikte, sağlıkla kutlamamız dileğiyle" notunu düştü.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı! Güzelliğine beğeni yağdı 3
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin'in eşi İrem Uslu ile pozları beğeni topladı. Eşini nadir paylaşan Bilgin'e "Eşiniz çok güzel", "Çok sade ve güzel", "Hep mutlu olun" yorumları yağdı.

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