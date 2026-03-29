Güller ve Günahlar 22. bölüme Zeynep ve Serhat'ın öpüşmesi damga vurdu! Güller ve Günahlar 23. bölüm fragmanı

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 22. bölümüyle nefesleri kesti. Kanal D ekranlarının Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar, 22. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.



Berrak’ın Kader’i almak için annelik davası açacağını söylemesi Zeynep ve Serhat’ı derinden sarsar. Zeynep, Berrak’ın bu hamlesini tersine çevirecek bir yol ararken Berrak daha yıkıcı bir plan içerisindedir.

Güller ve Günahlar'ın 22. bölümünde ayrıca Serhat, baş başa yenen yemeğin ardından Zeynep’e o çok beğendiği yüzükle evlenme teklif etti. Serhat ve Zeynep'in öpüşmesi seyirciyi heyecanlandırdı.

Seyirci bu öpüşme sahnesini 'romantik' ve 'muhteşem' olarak değerlendirdi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 23. BÖLÜM FRAGMANI

Güller ve Günahlar'ın 23. bölüm fragmanı da yayınlandı. Nejat vurulduktan sonra hayatta kalmayı başarmıştır ve Serhat'ın ona soracağı sorular vardır. Zeynep ise davayı Berrak'a kaybetmekten çok korkar.