Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi akşamının en çok konuşulan dizisi olan Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Son olarak 12. bölümü yayınlanan dizide 13. bölüm heyecanla bekleniyor.

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın Kanal D yayın akışında olmayışı dizi takipçilerini heyecanlandırdı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Güller ve Günahlar kanalların yılbaşı tatili vermesi sebebiyle bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizi yerine bu akşam saat 20:00'da 'Düşüş' filmi yayınlanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Zeynep ve Serhat’ın evliliği başta Arif olmak üzere Candan ailesini hayal kırıklığına uğratır. Serhat, Zeynep ve Arif’in başına gelenlerin sorumlusunu ararken Berrak, yeni taşındığı mahallede Tülay’ın da yardımı ile komşularına Zeynep’i ve ailesini kötülemektedir.