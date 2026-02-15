MAGAZİN

Jeffrey Epstein'in gizli bir oğlu mu var? Servetinin varisi mi olacak?

Pedofili sapık Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde gizemli sevgili Karyna Shuliak da öne çıkıyor. Servetinin büyük kısmını Karyna Shuliak'a bırakan sapığın bir oğlu olduğu iddiaları dış basında konuşuluyor.

Jeffrey Epstein ile ilgili yıllardır süren tartışmalar, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni belgelerle yeniden alevlendi. Epstein’in Belaruslu diş hekimi Karyna Shuliak ile ilişkisinin boyutundan çok daha fazlasına işaret eden “çocuğu olduğu” iddiası gündemde.

Yeni belgelerde ve dava dosyalarına yansıyan ifadelerde, Epstein’in Shuliak’tan bir oğlu olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Resmi kayıtlarda doğrulanmış bir bilgi bulunmasa da, bazı hukuki belgelerde “varis” tartışmalarının bu olasılık üzerinden şekillendiği öne sürülüyor.

Epstein’in ölümünden iki gün önce hazırladığı vasiyette servetinin büyük bölümünü Shuliak’a bırakmak istemesi de bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Eğer bir çocuk söz konusuysa, miras paylaşımının hukuki boyutunun tamamen değişebileceği belirtiliyor.

Jeffrey Epstein in gizli bir oğlu mu var? Servetinin varisi mi olacak? 1

SERVETİNİN BÜYÜK KISMINI ONA BIRAKMAK İSTEDİ

Epstein’in yaklaşık 330 milyon sterlin olarak açıklanan mal varlığı; New Mexico’daki Zorro Ranch, Paris’te lüks bir daire, New York’taki malikanesi ve Palm Beach’teki mülkleri kapsıyordu. Vasiyette ayrıca kardeşi ve bazı yakın çalışma arkadaşlarının yanı sıra, eski partneri Ghislaine Maxwell’e de 10 milyon dolar bırakmak istediği belirtilmişti.

Ancak olası bir “gizli varis” ihtimali, bu miras planının tamamen yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

Jeffrey Epstein in gizli bir oğlu mu var? Servetinin varisi mi olacak? 2
Şu ana kadar Epstein’in bir çocuğu olduğuna dair resmi ve net bir doğrulama bulunmuyor. Shuliak cephesinden de iddialara ilişkin kamuoyuna yapılmış açık bir açıklama yok.

