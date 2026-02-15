Özge Borak 44. yaşını bikinili pozlarla kutladı!

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Borak, 44 yaşına girdi. Güzel oyuncu yeni yaşına dair paylaşımlar yaptı.

Özge Borak, yeni yaşını geçtiğimiz yaz aylarında tatilinde çekilen fotoğrafları paylaşarak karşıladı.

Özge Borak, paylaşımına; "Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum." notunu düştü.

Özge Borak'ın paylaşımları kısa sürede ilgi görürken; rol arkadaşları, meslektaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu tebrik ederek yeni yaşını kutladı.

ESKİ EŞLERİ MERAK EDİLDİ

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2006–2010 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği komedyen Ata Demirer'den 2014'te boşanan güzel oyuncu Özge Borak, özel hayatı ve kariyeriyle magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.