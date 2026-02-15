MAGAZİN

Özge Borak 44. yaşını bikinili pozlarla kutladı!

Son dönemde Kızılcık Şerbeti ile gündemde olan Özge Borak doğum gününde yaz pozlarını paylaştı. Borak'ın fit görünümü ve pozlarına beğeni yağdı.

Özge Borak 44. yaşını bikinili pozlarla kutladı!

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Borak, 44 yaşına girdi. Güzel oyuncu yeni yaşına dair paylaşımlar yaptı.

Özge Borak, yeni yaşını geçtiğimiz yaz aylarında tatilinde çekilen fotoğrafları paylaşarak karşıladı.

Özge Borak 44. yaşını bikinili pozlarla kutladı! 1

Özge Borak, paylaşımına; "Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum." notunu düştü.

Özge Borak 44. yaşını bikinili pozlarla kutladı! 2

Özge Borak'ın paylaşımları kısa sürede ilgi görürken; rol arkadaşları, meslektaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu tebrik ederek yeni yaşını kutladı.

Özge Borak 44. yaşını bikinili pozlarla kutladı! 3

ESKİ EŞLERİ MERAK EDİLDİ

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2006–2010 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği komedyen Ata Demirer'den 2014'te boşanan güzel oyuncu Özge Borak, özel hayatı ve kariyeriyle magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Özge Borak
