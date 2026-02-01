Güller ve Günahlar fırtınası dinmiyor: Güller ve Günahlar 16. bölüm fragmanı

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, entrikaları, aşkları ve sırlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 15. bölümün ardından 16. bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, yayın hayatına başladığı günden beri izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başarılı performanslarıyla dikkat çeken dizi, aşk, ihanet, sır ve entrika dolu hikayesiyle adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin son yayınlanan 15. bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyerek büyük beğeni topladı.

Güller ve Günahlar 15. bölümün ardından, dizinin hayranları 16. bölüm fragmanını büyük bir merakla beklemeye başladı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, sosyal medyada dizinin hayranları tarafından çeşitli yorumlar ve tahminler yapılmaya başlandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Güller ve Günahlar 16. bölümde Zeynep'in Serhat'a gerçeği anlatıp anlatmayacağı, Ömer'in yalanının ortaya çıkıp çıkmayacağı ve karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl bir yöne evrileceği, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fragman sonrası seyirciler "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz" yorumlarında bulundu.



Zeynep ve Serhat, Kader'i bulabilmek için adeta çırpınır. Kader ise hiç tanımadığı gizemli bir kadının elindedir. Can'dan gelen haber Zeynep'i yıkıyor.