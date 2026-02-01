Pedofili Jeffrey Epstein hakkındaki yeni belgeler mide bulandırdı! Prens Andrew ve Bill Gates detayı

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasıyla ilgili yeni belge, video ve fotoğrafları yayınladı. Yeni belgelerde ABD Başkanı Trump’tan Bill Gates’e, Elon Musk’tan Prens Andrew’a pek çok tanınmış isim de yer alıyor.

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın kardeşi Andrew’un adı da belgelerde sık sık yer alıyor. Yeni ortaya çıkan e-postalara göre Andrew Mountbatten-Windsor, pedofili Jeffrey Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinin ardından kızları Eugenie ve Beatrice’in fotoğraflarını Epstein’a gönderdi.

Fotoğrafların gönderildiği tarihlerde Eugenie 21 ve 22, Beatrice ise 23 ve 24 yaşındaydı. Dahası, bu fotoğraflar, eski prensin Epstein’la tüm bağlarını kestiğini söylediği tarihten iki yıl sonra gönderilmişti.

GATES CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK KAPMIŞ

Belgelerde öne çıkan bir isim de Bill Gates. Bill Gates’in Epstein’in danışmanlarından birinden “Rus kızlarla cinsel ilişki” nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi için ilaç temin edilmesini istediğini iddia eden bir e-posta da yer alıyor.

Söz konusu e-postalarda, Gates’in o dönemki eşi Melinda Gates’ten bu durumu gizlemek için yardım talep ettiği de öne sürülüyor. Gates bu iddiayı “tamamen asılsız” olarak reddetti.