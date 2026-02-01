MAGAZİN

Pedofili Jeffrey Epstein hakkındaki yeni belgeler mide bulandırdı! Prens Andrew ve Bill Gates detayı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturmasına ilişkin yayımladığı yeni belge, video ve fotoğraflar dünya gündemini sarstı. Dosyalarda Donald Trump’tan Bill Gates’e, Elon Musk’tan Prens Andrew’a kadar çok sayıda tanınmış ismin adı geçerken; özellikle Prens Andrew’un, Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinin ardından kızları Eugenie ve Beatrice’in fotoğraflarını göndermesi ve Bill Gates hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialar, soruşturmayı yeniden küresel tartışmaların odağına taşıdı.

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın kardeşi Andrew’un adı da belgelerde sık sık yer alıyor. Yeni ortaya çıkan e-postalara göre Andrew Mountbatten-Windsor, pedofili Jeffrey Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinin ardından kızları Eugenie ve Beatrice’in fotoğraflarını Epstein’a gönderdi.

Fotoğrafların gönderildiği tarihlerde Eugenie 21 ve 22, Beatrice ise 23 ve 24 yaşındaydı. Dahası, bu fotoğraflar, eski prensin Epstein’la tüm bağlarını kestiğini söylediği tarihten iki yıl sonra gönderilmişti.

Pedofili Jeffrey Epstein hakkındaki yeni belgeler mide bulandırdı! Prens Andrew ve Bill Gates detayı 1

GATES CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK KAPMIŞ

Belgelerde öne çıkan bir isim de Bill Gates. Bill Gates’in Epstein’in danışmanlarından birinden “Rus kızlarla cinsel ilişki” nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi için ilaç temin edilmesini istediğini iddia eden bir e-posta da yer alıyor.

Pedofili Jeffrey Epstein hakkındaki yeni belgeler mide bulandırdı! Prens Andrew ve Bill Gates detayı 2

Söz konusu e-postalarda, Gates’in o dönemki eşi Melinda Gates’ten bu durumu gizlemek için yardım talep ettiği de öne sürülüyor. Gates bu iddiayı “tamamen asılsız” olarak reddetti.

Pedofili Jeffrey Epstein hakkındaki yeni belgeler mide bulandırdı! Prens Andrew ve Bill Gates detayı 3

