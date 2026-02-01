MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kendi iç giyim markasını kurdu! İlk koleksiyon yok sattı

Euphoria yıldız Sydney Sweeney, kendi iç çamaşırı markasını yarattı. İddialı pozlarla markasını tanıtan oyuncunun ilk koleksiyonu da yok sattı.

Kendi iç giyim markasını kurdu! İlk koleksiyon yok sattı

Son dönemde gündemden düşmeyen Sydney Sweeney, yeni iç giyim markası Syrn için verdiği çekimin kamera arkası görüntüleriyle sosyal medyada gündem yarattı. 28 yaşındaki oyuncu, markasının Instagram hesabında paylaşılan bir reels videosunu kendi hesabında da yayınladı.

Kamera arkası görüntülerde Sweeney’nin, fiziğini ön plana çıkaran siyah dantel iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği görülüyor.

Kendi iç giyim markasını kurdu! İlk koleksiyon yok sattı 1

Çekimde düz, sarı saçları rüzgârla savrulurken farklı pozlar veren ünlü oyuncu; transparan etek, kısa kollu tüylü şal ve rugan topuklu ayakkabılarla görünümünü tamamladı. Dumanlı göz makyajı ve büyük halka küpeler ise stiline ayrı bir iddia kattı.

Kendi iç giyim markasını kurdu! İlk koleksiyon yok sattı 2

KOLEKSİYON YOK SATTI

Kamera arkası videosu, Sydney Sweeney’nin iç giyim markası Syrn’i piyasaya sürmesinin hemen ardından paylaşıldı. Ünlü oyuncu, Los Angeles’taki ikonik Hollywood tabelasına sütyen ve külot asarken görüntülenmiş, bu hamle büyük yankı uyandırmıştı. Markanın ilk koleksiyonu kısa sürede tükendi.

Kendi iç giyim markasını kurdu! İlk koleksiyon yok sattı 3


Sweeney, Cosmopolitan’ın “Love Issue” sayısında yaptığı açıklamada, bu girişimin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu benim bedenimi ve hikâyemi geri kazanmam. Aynı zamanda başka kadınları da güçlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein hakkında yeni belgeler mide bulandırdı! Bill Gates detayıEpstein hakkında yeni belgeler mide bulandırdı! Bill Gates detayı
Günü belli oldu! Fenomen diziye rakip olacakGünü belli oldu! Fenomen diziye rakip olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.