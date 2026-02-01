Kendi iç giyim markasını kurdu! İlk koleksiyon yok sattı

Son dönemde gündemden düşmeyen Sydney Sweeney, yeni iç giyim markası Syrn için verdiği çekimin kamera arkası görüntüleriyle sosyal medyada gündem yarattı. 28 yaşındaki oyuncu, markasının Instagram hesabında paylaşılan bir reels videosunu kendi hesabında da yayınladı.

Kamera arkası görüntülerde Sweeney’nin, fiziğini ön plana çıkaran siyah dantel iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği görülüyor.

Çekimde düz, sarı saçları rüzgârla savrulurken farklı pozlar veren ünlü oyuncu; transparan etek, kısa kollu tüylü şal ve rugan topuklu ayakkabılarla görünümünü tamamladı. Dumanlı göz makyajı ve büyük halka küpeler ise stiline ayrı bir iddia kattı.

KOLEKSİYON YOK SATTI

Kamera arkası videosu, Sydney Sweeney’nin iç giyim markası Syrn’i piyasaya sürmesinin hemen ardından paylaşıldı. Ünlü oyuncu, Los Angeles’taki ikonik Hollywood tabelasına sütyen ve külot asarken görüntülenmiş, bu hamle büyük yankı uyandırmıştı. Markanın ilk koleksiyonu kısa sürede tükendi.

Sweeney, Cosmopolitan’ın “Love Issue” sayısında yaptığı açıklamada, bu girişimin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu benim bedenimi ve hikâyemi geri kazanmam. Aynı zamanda başka kadınları da güçlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.