Güller ve Günahlar'ın 16. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın paylaştığı Güller ve Günahlar dizisi, 16. bölümüyle 7 Şubat Pazar akşamı ekrana geldi. Güller ve Günahlar'ın 16. bölümünde neler oldu? İşte Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 16.BÖLÜM ÖZETİ

Güller ve Günahlar’ın 16. bölümünde gerilim doruğa çıktı. Sabah uyandığında Kader’in evde olmadığını fark eden Zeynep, durumu Serhat’a bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Serhat, Kader’in sabaha karşı kimseye fark ettirmeden evden çıktığını görünce adamlarını harekete geçirdi.

Kader’i bulmak için Berrak ve Tibet’in evine giden Serhat, kaçırılma ihtimali üzerinde durdu. Aynı saatlerde Kader, tanımadığı bir kadınla birlikte uçurum kenarında yaşam mücadelesi veriyordu. Zeynep ise bulunan bir kız çocuğu cesedi haberiyle yıkıldı ancak kısa süre sonra ölen kişinin Kader olmadığı ortaya çıktı. Gelen telefon herkese derin bir nefes aldırdı: Kader polisin yanındaydı.

Öte yandan Ebru, annesine not bırakarak evi terk etti ve tüm ısrarlara rağmen Cihan’ı seçti. Azra tutuklanmak üzereyken Cihan’ın yardımıyla kurtuldu. Arif’in fenalaşarak hastaneye kaldırılması ise aileleri yeniden karşı karşıya getirdi.

Bölümün finalinde Serhat’ın yolu Tibet’in adamları tarafından kesildi. Zeynep, kızları güvenli bir yere bıraktıktan sonra Serhat’ı kurtarmak için geri döndü. Silahların hedefinde kalan Serhat, maskeli bir grubun müdahalesiyle kurtulurken gelen telefonla büyük bir şok yaşadı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 17.BÖLÜM FRAGMANI

Dizi biter bitmez yeni fragman da yayınlandı. Seyircinin çok beğendiği fragmanda “Yeniden çevremizde, birlik olma zamanı.” yer aldı.