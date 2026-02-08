MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güller ve Günahlar'ın 16. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı izle

Güller ve Günahlar dizisi heyecanlı temposuyla merak uyandırmaya devam ediyor. Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı “Güller ve Günahlar” 16. bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı haberimizde...

Güller ve Günahlar'ın 16. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın paylaştığı Güller ve Günahlar dizisi, 16. bölümüyle 7 Şubat Pazar akşamı ekrana geldi. Güller ve Günahlar'ın 16. bölümünde neler oldu? İşte Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 16.BÖLÜM ÖZETİ

Güller ve Günahlar’ın 16. bölümünde gerilim doruğa çıktı. Sabah uyandığında Kader’in evde olmadığını fark eden Zeynep, durumu Serhat’a bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Serhat, Kader’in sabaha karşı kimseye fark ettirmeden evden çıktığını görünce adamlarını harekete geçirdi.

Güller ve Günahlar ın 16. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı izle 1

Kader’i bulmak için Berrak ve Tibet’in evine giden Serhat, kaçırılma ihtimali üzerinde durdu. Aynı saatlerde Kader, tanımadığı bir kadınla birlikte uçurum kenarında yaşam mücadelesi veriyordu. Zeynep ise bulunan bir kız çocuğu cesedi haberiyle yıkıldı ancak kısa süre sonra ölen kişinin Kader olmadığı ortaya çıktı. Gelen telefon herkese derin bir nefes aldırdı: Kader polisin yanındaydı.

Güller ve Günahlar ın 16. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı izle 2

Öte yandan Ebru, annesine not bırakarak evi terk etti ve tüm ısrarlara rağmen Cihan’ı seçti. Azra tutuklanmak üzereyken Cihan’ın yardımıyla kurtuldu. Arif’in fenalaşarak hastaneye kaldırılması ise aileleri yeniden karşı karşıya getirdi.

Bölümün finalinde Serhat’ın yolu Tibet’in adamları tarafından kesildi. Zeynep, kızları güvenli bir yere bıraktıktan sonra Serhat’ı kurtarmak için geri döndü. Silahların hedefinde kalan Serhat, maskeli bir grubun müdahalesiyle kurtulurken gelen telefonla büyük bir şok yaşadı.

Güller ve Günahlar ın 16. bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar 17. bölüm fragmanı izle 3

GÜLLER VE GÜNAHLAR 17.BÖLÜM FRAGMANI

Dizi biter bitmez yeni fragman da yayınlandı. Seyircinin çok beğendiği fragmanda “Yeniden çevremizde, birlik olma zamanı.” yer aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O detay izleyiciyi rahatsız etti! "Çok uzadı" yorumlarıO detay izleyiciyi rahatsız etti! "Çok uzadı" yorumları
İkisi de eleştirilmişti! Haftanın reytinglerinde zirve onun...İkisi de eleştirilmişti! Haftanın reytinglerinde zirve onun...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Güller ve Günahlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.