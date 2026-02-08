MAGAZİN

Cami avlusunda başörtüsü tartışması! Pınar Altuğ konuştu: Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım

Fatih Ürek'in cenazesinden sonra Armağan Çağlayan cami avlusunda başörtüsü kullanmayanlara sitem etmişti. Pınar Altuğ da bu konuda fikri sorulunca açıklama yaptı. Altuğ'un "Ben genelde başını kapatmayanlardanım" diyerek söyledikleri gündeme geldi.

Cami avlusunda başörtüsü tartışması! Pınar Altuğ konuştu: Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım

Fatih Ürek'in cenazesi sonrasında Armağan Çağlayan yeni bir tartışmanın stilini ateşledi. "Bir dinin kutsal mekânına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız" diyen Çağlayan şunları söyledi:

"Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekândaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok.”

Bu konuda muhabirler de ünlülere fikirlerini soruyor. Son olarak Pınar Altuğ'a bu konudaki düşüncesi soruldu.

"ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ"

"ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ"

"İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım" diyen Pınar Altuğ şu ifadeleri kullandı:

"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş ama caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olmasına karışmıyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım bunu inat olsun diye yapmıyorum böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."

