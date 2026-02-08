MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Petek Dinçöz kırmızı dantel elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra sahnelere dönme kararı alan Petek Dinçöz son pozlarıyla iddiasını ortaya koydu. Baştan aşağı kırmızı transparan giyen Dinçöz'e yorum yağdı.

Petek Dinçöz kırmızı dantel elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu. Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Moodboard dergisine kapak olan Petek Dinçöz iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.
Baştan aşağı kırmızı transparan tercih eden şarkıcı yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi.

Petek Dinçöz kırmızı dantel elbisesiyle sosyal medyayı salladı 1

"Biraz efsane mi?" notuyla pozlarını paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.

Petek Dinçöz kırmızı dantel elbisesiyle sosyal medyayı salladı 2

Filtreden uzaklaşarak doğallığa yöneldiğini söyleyen Dinçöz, “Yeni imaj bir değişimden çok kendime yaklaşma hâli diyebilirim. Yıllar içinde biriken tecrübelerimi güçlenerek dışa vurdum. Artık daha net, daha özgür ve daha cesurum” ifadelerini kullandı.

Petek Dinçöz kırmızı dantel elbisesiyle sosyal medyayı salladı 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan itiraf: "Her yerde öpüştük!"Şaşırtan itiraf: "Her yerde öpüştük!"
Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.