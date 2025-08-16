MAGAZİN

Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım hakkında olay iddia: "Oyuncuları işten çıkardı"

Son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisiyle ekranlarda olan Murat Yıldırım, bu sezon Kanal D’de yayınlanacak Güller ve Günahlar dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan son iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kubra Akalın

Son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın dizisi kısa sürmüştü. 6. bölümde ekran macerasını noktalamak zorunda kalan dizinin ardından Murat Yıldırım şunları demişti:

"Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demiş ve "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim."

Murat Yıldırım bu sezon Kanal D ile anlaşma sağladı. Cemre Baysel ile partner olan oyuncu hakkında ise muhabir Akif Yaman'dan olay bir iddia gündeme geldi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yaman, paylaşımında 'Kanal D’de yayınlanacak olan ‘Güller ve Günahlar’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp, sözleşme imzalayan birkaç oyuncuyu işten çıkarttığı öğrenildi.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bu iddia hızla yayıldı ve bu konuda eleştiriler de gecikmedi. Bir kısım bu iddiaya inanırken bir kısım ise "Bunu kanıtlamalısın" yorumlarında bulundu.

