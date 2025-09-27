MAGAZİN

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel güzelliğiyle mest etti! Karavan pozlarına beğeni yağdı

Kanal D'de ekrana gelecek Güller ve Günahlar dizisinde Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Cemre Baysel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa karavan pozlarıyla göz doldurdu.

Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Cemre Baysel hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Adı ünlü rapçi Blok3 ile aşk dedikodularına karışan Cemre Baysel şimdi de yeni projesine hazırlık yaptığı anlardan fotoğraflar paylaştı.

Karavan içerisinde peş peşe paylaşımlar yapan Baysel güzelliğiyle adeta mest etti.

YORUM YAĞDI

Doğal ve zarif makyajıyla hayranlarından tam not alan Baysel'in makyaj paylaşımına takipçileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

