Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel güzelliğiyle mest etti! Karavan pozlarına beğeni yağdı

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Cemre Baysel hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Adı ünlü rapçi Blok3 ile aşk dedikodularına karışan Cemre Baysel şimdi de yeni projesine hazırlık yaptığı anlardan fotoğraflar paylaştı.

Karavan içerisinde peş peşe paylaşımlar yapan Baysel güzelliğiyle adeta mest etti.

YORUM YAĞDI

Doğal ve zarif makyajıyla hayranlarından tam not alan Baysel'in makyaj paylaşımına takipçileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.