Güller ve Günahlar oyuncuları kimler? Güller ve Günahlar'ın Kader'i Yade Arayıcı kaç yaşında?

Kanal D'nin yeni dizisi 'Güller ve Günahlar', yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi, Serhat (Murat Yıldırım) karakterinin geçmişiyle yüzleşmesi ve yıllardır saklanan sırları açığa çıkarma çabası üzerine kurulu.

Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik otururken, senaryosu ise güçlü bir ekibin imzasını taşıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Cemre Baysel ve Gülenay Kalkan'ın yanı sıra birçok başarılı isim yer alıyor. Dizinin kadrosunda Oya Unustası, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi güçlü isimler yer alıyor.

YADE ARAYICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dizide çocuk oyuncu da merak edildi. Reklam ve dizi film oyuncusu Yade Arayıcı 2017, İstanbul doğumludur. 6 yaşındadır. Reklam filmleri ile sektöre giren Yade Arayıcı, 2023 yılında rol aldığı dizisinde Tanem adında bir çocuk karakteri canlandırdı.